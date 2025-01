Nacional está listo para iniciar trabajos de pretemporada

Nacional confirmó la salida del jugador Pablo Cepellini

El bicampeón iniciará esta semana la pretemporada para afrontar los desafíos de este año que tendrá como objetivo principal volver a ser protagonista en la Copa Libertadores de América.

Nacional anunció la salida de Pablo de Cepellini, jugador que siempre que ingresó desde el banco le aportó goles y asistencias al verde pero que no fue considerado por el cuerpo técnico del ‘Rey de Copas’ para continuar en el equipo.

El jugador uruguayo de 33 años tiene ofertas de equipos en Colombia y también de clubes del exterior, Alianza Lima de Perú es uno de ellos.

El jugador Álvaro Angulo continúa en conversaciones con los directivos de Nacional para extender su vínculo contractual con el equipo, el jugador de 27 años terminó contrato el 31 de diciembre.

Sobre los jugadores Alfredo Morelos, Marino Hinestroza y Joan Castro la situación aún no se define y Nacional no ha confirmado si se quedan o no con el equipo para esta temporada.

El ecuatoriano Billy Arce, de 26 años se convertiría en el primer refuerzo del equipo verde, el jugador llegaría en calidad de préstamo desde el Santos de Brasil.

