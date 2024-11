Nacional ganó y le metió presión a Millonarios y a Santa Fe

Nacional le ganó al Deportivo Pasto como visitante y por ahora es el mejor equipo en los cuadrangulares

Nacional no cree en nadie y avanza con firmeza para lograr sus objetivos. El estadio La Libertad no fue un obstáculo para las aspiraciones del verde y el Deportivo Pasto sintió los pasos de un gigante que no tuvo mido para acercársele al volcán.

Nacional dejó mal parado al Pasto y de paso puso a temblar a Millonarios y a Santa Fe con sus dos partidos ganados en el inicio de los cuadrangulares. El golazo de Guzmán en un remate que parecía débil pero que contó con la suficiente precisión para que el arquero Martínez no llegara, fue suficiente para que los dirigidos por Juárez ratificaran su favoritismo en el grupo A.

Lo que sigue para el verde será una visita al Campín para enfrentar a Millonarios, equipo que jugará mañana martes, 26 de noviembre, el clásico ante Santa Fe que tendrá a los dos equipos con la necesidad de sumar para no alejarse de Nacional en la tabla de posiciones.

Nacional está en su mujer momento del año y va paso a paso para avanzar también a la final de Liga.

