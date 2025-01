Nacional no se cansa de darle a alegrías a su hinchada

Nacional comenzó la Liga BetPlay 2025-I con una goleada ante el Once Caldas

El debut para Javier Gandolfi no podía ser mejor, Nacional que terminó la temporada anterior como un relojito inició este año con la misma sincronización en el terreno de juego. El verde dejó blanco al Once y no le dio posibilidades de llevarse algo del Atanasio.

Joan Castro con dos goles, Juan Manuel Zapata y Edwin Cardona fueron los artífices de las cuatro alegrías que tuvo una hinchada que se ilusiona cada vez más en este inicio de año.

El campeón de Liga y Copa pisó fuerte en la primera fecha y su nuevo técnico inició con pie derecho su etapa en el Rey de Copas.

