“Necesitamos que haya contundencia”: alcalde de Medellín en Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa

Durante un Consejo de Seguridad celebrado en Medellín con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el alcalde Federico Gutiérrez planteó la necesidad de una respuesta más decidida frente al actuar de organizaciones criminales. En su intervención, el mandatario reiteró su preocupación por lo que considera una interpretación equivocada de la política de “paz total”, advirtiendo que no puede convertirse en una excusa para el delito.

“Necesitamos que haya contundencia, porque no puede ser que hablen de paz y que en el marco de la llamada ‘paz total’, que en nuestro concepto es un fracaso absoluto, por lo menos en el mío, se crea que es una licencia para delinquir. Y eso no puede servirle al país. Y las estructuras criminales no se pueden sentir protegidas. Hablan de paz, pero al mismo tiempo ordenan asesinatos. Hablan de paz y son los que se encargan de la extorsión. Hablan de paz y se dedican al desplazamiento. Hablan de paz y desde acá controlan gran parte del territorio nacional”, expresó el Alcalde.