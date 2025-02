“Necesitamos respuestas concretas”: Gobernadores le cantaron la ´tabla´ a Petro por la seguridad del país

El miércoles 19 de febrero, se llevó a cabo en Villa de Leyva, Boyacá, la Cumbre de Gobernadores realizada por Petro, la cual reunió a altos funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de gremios y actores claves, para discutir sobre temas importantes para el desarrollo del país. En medio de la reunión, se dejó ver cómo los gobernantes están cansados de la violencia y piden acción inmediata del Gobierno.

Durante el evento, los gobernadores de los departamentos azotados por la violencia hicieron un serio llamado para que el Estado colombiano implemente acciones inmediatas.

Una de las fuertes críticas surgió por parte de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, la cual habló sobre el paro armado que vive su territorio y el panorama desolador que viven los habitantes.

Asimismo, el gobernador del Norte de Santander, se refirió a la delicada situación de orden público que atraviesa el departamento por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

«¿Ha funcionado la política de Paz Total? ¿Llegaremos a un tiempo de paz parcial o definitivamente no se va a poder lograr? Creemos que aún hay tiempo para avanzar y tenemos la disposición y la voluntad de avanzar«.

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro lanzó un comentario tras la inasistencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, «La seguridad es un asunto de más cámaras, más policía, más eficacia, más cárceles, más presos. ¿La seguridad se hace a punta de muertos como se dijo durante todo este siglo XXI, casi en todo este siglo? ¿Es cierto? Varios aquí pues dirían que sí. Porque no somos homogéneamente políticos, de hecho el que más diría que sí no vino, que es el gobernador de Antioquia«.

Andrés Julián, explicó que su ausencia se dió por su presencia en Yondó, Antioquia, departamento que enfrenta una grave crisis de seguridad.

Presidente Petro, yo estaba con mis paisanos, en Yondó Antioquia, liderando una reunión de seguridad ante la presencia de criminales a los que usted considera unos angelitos.

pic.twitter.com/329yfkFpBw

— Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 19, 2025