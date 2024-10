Nequi presentó recomendaciones para un comercio más seguro

Llega la temporada navideña, el momento más esperado para darle regalitos a los seres queridos. En estas fechas, los canales virtuales, compras y pagos en línea, se vuelven los preferidos por los consumidores, lo que hace también que incrementen las posibilidades de ser víctima de ciber estafas o fraudes. Sumado a esto, Colombia es uno de los cuatro países con más ciberataques en la región, de acuerdo con datos de Fortinet de 2023, lo que hace que la prevención y el autocuidado se vuelvan claves para no caer en la trampa.

En este sentido, Nequi, línea de negocio de Bancolombia S.A., pone a disposición de sus más de 18 millones de usuarios recomendaciones de seguridad clave para protegerse de las amenazas de los ciberdelincuentes y así pasar una Navidad y fin de año tranquilos, con sus datos personales y su plata segura para iniciar con el pie derecho el 2024.

“Existen diversas modalidades de estafa a nivel mundial y de la industria en general que pueden afectar la seguridad de los colombianos; es por ello que en Nequi cada día trabajamos no sólo para ofrecer a los usuarios y los comercios altos estándares de seguridad en la plataforma sino también para brindarles las herramientas necesarias que les permitan cuidarse y evitar ser víctimas de fraude”, resalta Jorge Otálvaro, director de operaciones en Nequi.

“La educación financiera, como columna vertebral de Nequi, es nuestro caballo de batalla para darle a nuestros usuarios tips y recomendaciones que les permitan estar alerta, y cuidar su plata en línea. Independiente de la entidad financiera que usen, queremos que se cuiden”, agrega.

A continuación, la plataforma financiera destaca algunas recomendaciones para no caer en las trampas de los amigos de lo ajeno:

• Evite sitios web no confiables y no abra correos o mensajes de texto sospechosos – Si recibe un correo de un remitente desconocido, mensaje de texto o llamada en el que se le piden datos confidenciales, como el número de cédula, clave, número de tarjeta débito y demás datos privados, haga caso omiso inmediatamente y repórtelo a la entidad financiera para que se puedan tomar medidas al respecto.}

• Utilice contraseñas seguras – Cree combinaciones seguras y únicas para sus claves y no use fechas de nacimiento, fechas especiales, ni los primeros o últimos 4 dígitos de su documento para ello. Asimismo, no comparta su contraseña con terceros, esta es personal e intransferible. Recuerde que es recomendable cambiarla periódicamente, el tiempo específico dependerá de cuanto uso le dé a su cuenta, por lo que puede variar entre tres meses y un año.

• No caiga en falsas promociones, bonos de regalo y viajes, “de eso bueno, no dan tanto”- Personas inescrupulosas llaman o envían mensajes de texto anunciando los ganadores de falsas promociones o viajes. Ante esto, ignórelos inmediatamente, cuelgue la llamada, elimine el mensaje y no de clic en enlaces de dudosa procedencia.

• Revise en detalle sus Movimientos en la App al enviar y recibir transacciones – Para evadir los engaños o estafas, una vez usted haya recibido o enviado un pago o una transferencia de dinero, verifique que la fecha y hora del Movimiento coincida con la del momento del pago. Asimismo, no se fíe solamente por el comprobante de pago o pantallazo, consulte sus Movimientos en la App y compruebe que la transacción sí haya sido exitosa.

• Adicionalmente, evite revelar información personal, no acepte ayuda de extraños para operaciones financieras y mantenga su dispositivo bloqueado con mecanismos de seguridad adicionales, como el reconocimiento facial, por ejemplo.

• Asimismo, tenga en cuenta que ningún usuario tiene la posibilidad de reversar o cancelar las transacciones ya hechas desde la app Nequi; no existe una funcionalidad que permita hacer este tipo de movimientos en nuestra app, por lo cual resulta muy importante que usted revise detalladamente todos los datos del envío de la transacción antes de realizarla.

• “Invitamos a nuestros usuarios a cuidarse en esta Navidad y año nuevo, a mantener protegida su información de los ciberdelincuentes y a estar alertas frente a posibles amenazas, de modo que puedan empezar un 2024 de la mejor manera”, concluye Otálvaro.

Lea más de tecnología.

Le puede interesar: