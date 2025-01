Neymar Jr se despide del Al Hilal, ¿volverá al equipo de sus amores?

El futbolista brasileño Neymar Jr dió por terminado su capítulo por el fútbol del Oriente Medio, el jugador que habría sido fichado por el club Al Hilal en agosto de 2023, rescindió de su contrato con el club árabe.

En sus redes sociales, el club hizo el anunció oficial que daban por terminado su contrato con el jugador.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent.

Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025