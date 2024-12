¡No es un juego! Se reportó la primera persona que sufrió amputación por quemar pólvora en Antioquia en 2024

El departamento registra 19 personas quemadas, según información oficial; ocupando el primer lugar a nivel nacional

Tan solo van dos días de la época decembrina y ya el departamento de Antioquia reporta 19 personas quemadas por pólvora, dentro de las cuales están 8 menores de edad, siendo el 43% de los quemados totales del departamento, una cifra preocupante. Sin embargo, las autoridades reportaron en las últimas horas que ya se presentó la primera amputación en uno de los miembros superiores para una persona por la manipulación de estos explosivos.

Se trata de un hombre de 35 años de edad quien según el reporte de la Gobernación de Antioquia, habría sufrido una amputación de una de sus manos a causa de la manipulación de una papeleta. Además, presentó quemaduras de segundo grado por esta misma explosión. El caso sucedió en el municipio de Bello.

No obstante, Hora 13 Noticias consultó a las autoridades locales de Bello quienes informaron que el hombre de 35 años, no sufrió amputación por completo de una de sus manos, si no que, el reporte que ellos manejan es la pérdida de un falange, por lo que se trataría de la amputación de uno de los dedos de alguna de las dos manos.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que el departamento ya reporta en tan solo dos días de diciembre, una amputación en uno de sus habitantes por la manipulación indebida de artefactos pirotécnicos, lo que revalida el llamado de las autoridades de tener unas celebraciones sin pólvora en los hogares.

Información extraoficial maneja un reporte de 21 quemados, mientras que las autoridades dan cuenta de 19 distribuidos en los siguientes municipios de Antioquia: Medellín (8), Guarne (5), Itagüí (2), Envigado (1), El Carmen de Viboral (1), Bello (1), Zaragoza (1), Chigorodó (1) y Caucasia (1).

