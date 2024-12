¿No habrá sanción? Nacional realiza campaña en contra del racismo tras caso sufrido por uno de sus jugadores

La derrota sufrida por Atlético Nacional en el El Campín por la fecha 3 de los cuadrangulares finales del grupo A pasó a otro plano, el principal foco de ese juego fueron los actos racistas de los que fue víctima el extremo derecho del equipo verde, Marino Hinestroza y de los cuales, la Dimayor tres días después no se pronuncia. Ante estos hechos el equipo de la capital antioqueño inició una campaña en contra de actos racistas.

Por medio de sus redes sociales, Atlético Nacional activó una campaña con sus jugadores y con el mismo Hinestroza en la cual ha difundido diferentes videos rechazando los actos racistas que se presentan en los estadios y haciendo un llamado a la conciencia de las personas de que todos somos iguales. Algunos de los mensajes que jugadores como Aguirre, Campuzano, Asprilla y Marino Hinestroza expresaron son:

No hay espacio para el racismo, todos somos iguales 💚 #VamosTodosJuntos 🇳🇬 #VOLVEREMOS pic.twitter.com/jMu4C7Qkv7

«“Todos somos iguales dentro de una cancha o fuera de ella”, “Tu etnia, religión o color de piel no te hacen más ni menos que nadie”, “Desde Atlético Nacional decimos NO AL RACISMO”».

Recordemos que Marino Hinestroza denunció en zona mixta lo que en las cámaras de la transmisión también le había expresado al juez central del compromiso. Ante los medios de comunicación expresó:

“Ellos me hicieron mono y todo. Quería mandarle un mensaje a la Dimayor, esperemos que tomen repercusiones, así como toman porque Edwin besa el escudo, por que el profesor celebra. Quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor, de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas, que eso sí está mal, porque celebrar un gol no está mal, de eso se trata el fútbol, el fútbol es alegría, es libertad en su máxima expresión”.