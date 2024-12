¿No hay medicamentos, no los entregan o los esconden? Supersalud dejó al descubierto sede farmacéutica

Muchos cuestionamientos entre los colombianos ha dejado el video difundido por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en relación a una visita sorpresa que realizó a Audifarma, una sede de entrega de medicamentos de la ciudad de Bucaramanga, en la que al parecer, le estarían negando los medicamentos a los usuarios.

La visita, que fue realizada personalmente por el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, dejó en evidencias diversas fallas en la atención a los usuarios por parte de esta entidad. Falta de insumos, largas horas de espera, presuntos desabastecimientos y malas atenciones al usuario, son algunas de las presuntas irregularidades que halló la autoridad.

“No podemos decirle a una señora que se devuelva a que el médico le formule por que ustedes no entregan fórmula completa, eso no puede pasar”, “o sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula” y “¿qué medicamento es el que no se le puede entregar completo? ¡Ah! sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora», son las declaraciones que hizo el Superintendente al personal encargado de Audifarma al constatar, que al parecer, se negaban a entregar los insumos.

El video, ha generado múltiples reacciones entre los internautas de las redes sociales, algunos comparten la postura de Luis Carlos Leal y elogian los “regaños” que el servidor le hace al personal de esta farmacia. Además, se evidenció que a una usuaria le niegan unos pañales que tendría en la fórmula médica, al parecer porque no había, algo que el Superintendente de inmediato desmintió y se observa una columna con este implemento.

En otro aparte del video, se observa a Luis Carlos con quien al parecer, sería una de las encargadas de la sede, a la cual le expresó, “encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando, una señora con enfermedad renal crónica con más de ocho horas de atención, este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario, la señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y si había”.