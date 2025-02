No le permitieron el ingreso a Medellín a otro extranjero con alerta internacional por abuso a menores

Medellín rechaza a extranjero con antecedentes por agresión a menores

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, las autoridades migratorias de Colombia aplicaron una nueva medida de inadmisión a un ciudadano extranjero tras detectar una alerta internacional en su contra. De acuerdo con Migración Colombia, el individuo presentaba una notificación Angel Watch, emitida por agencias de Estados Unidos, que lo señala como presunto agresor sexual de menores de edad.

El alcalde de Medellín se pronunció en redes sociales sobre este caso, destacando la efectividad de la cooperación internacional para prevenir delitos en la ciudad.

“Hasta que no llegue uno más a Medellín. Go Home. El año pasado logramos que el gobierno de los Estados Unidos compartiera su base de datos #AngelWatch donde aparecen los nombres de agresores sexuales de menores y de mujeres. Esto está dando resultados. Una vez llegan al aeropuerto José María Córdoba, son devueltos para su país de origen. En Medellín no hay tolerancia con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, escribió el mandatario en su cuenta en X.

Hasta que no llegue uno más a Medellín.

Go Home.

El año pasado logramos que el gobierno de los Estados Unidos compartiera su base de datos #AngelWatch donde aparecen los nombres de agresores sexuales de menores y de mujeres.

Esto está dando resultados. Una vez llegan al… https://t.co/pPGFvXVaVb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2025

Le podría interesar:

#Hora13Noticias Atención viajeros: cierres programados en la pista del Aeropuerto José María Córdova https://t.co/r6bubMStdB — Hora13 Noticias (@hora13noticias) February 15, 2025

Entérese de más en Hora 13 Noticias.