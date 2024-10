«No nos da para sobrevivir», afirman comerciantes de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Preocupación entre los comerciantes del Estadio: registran gigantescas pérdidas

Los comerciantes de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot afirman que, por estas fechas de sanción, han tenido grandes pérdidas.

Como don Bernardo, a la espera de poder vender honradamente sus productos, están todos los comerciantes del estadio. Ahora, no les alcanza ni para sobrevivir. «Ayer se veía la misma cosa vea, sin público, yo ayer no vendí ni 10,000 pesos en todo el día. Tengo que pagar el arriendo, los servicios, la comida, es algo preocupante».

Don Bernardo expresa que hasta jugando los equipos antioqueños, no los dejan vender: «Cuándo hay partidos nos encierran, no nos dejan vender. Milagro que ayer no taparon, sin embargo ayer los de logística estaban molestando a los que estaban trabajando por ahí.»

Los comerciantes le piden al alcalde que los visite y observe las condiciones en las que laboran

Doña Ana Lucía Arcila, comerciante del estadio, dijo: «Pérdidas totales, totales, totales. Ayer no vino nadie, nosotros que surtimos con plata prestada, no sólo yo, sino toda la gente que vende sus cositas, la soledad es increíble. Nos perjudica totalmente, nosotros le pedimos al señor Alcalde, que mire a cada uno de los comerciantes del estadio, que por favor desde hace mucho tiempo le estamos diciendo que nos colabore, nosotros no tenemos la culpa de lo que pase dentro del estadio, también para las hinchadas que saben que el pan de cada día de nosotros sale de acá, que por favor nos ayuden.»

En toda la unidad deportiva Atanasio Girardot espantan, no se ve ni una silla, no se escucha ni una radio y menos el festejo de un gol. Y lo que más preocupa es que falta una fecha de sanción.

