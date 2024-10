«No puedo ni afirmar ni desmentir una posición de estas»: Fico dice sobre la denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla sobre los habitantes de calle

En un video difundido a través de redes sociales se observa la denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla, en la que menciona la problemática de lanzamiento de piedra por habitantes de calle

A través de redes sociales, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla publicó un video en el que menciona la problemática de habitantes de calle y que según ella tiene un presunto testimonio de una persona que le indicó el supuesto hecho que se está realizando en la ciudad de pagarle a habitantes para arrojar piedras y lesionar o quitarles la vida a los conductores:

No solo les estarían pagando para arrojar piedras, también estarían contratando camiones para traerlos de otras ciudades.

— Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) October 23, 2024

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez expresó que debía de hablar con la concejal y que no se atreve a dar un señalamiento sobre quiénes estarían implicados en estos hechos violentos y tras los supuestos pagos de dinero y hasta almuerzos, como se ha vuelto rumor, a los habitantes en condición de calle:

» Yo hablaré con la doctora Claudia Carrasquilla, yo no puedo ni afirmar ni desmentir una posición de estas, lo que yo sí les digo es algo: la ciudad ya sufrió los últimos cuatro años anteriores, dividieron la ciudad, generaron odio todo el día quien hacer daños, yo lo que diría es que ya le hicieron mucho daño a la ciudad, hasta allá. Nosotros estamos concentrados en gobernar, yo esa gente ni hablo, porque para mí esa gente ni existe, para mí lo que existe son los retos que tenemos de ciudad, para mí lo que existen son las necesidades de la gente, para mí lo importante es cómo consolidamos el plan de desarrollo y les digo algo también por experiencia y lo decía ayer en muchos medios de comunicación y es más allá del video que se conoció en redes sociales que además me parece delicadísimo que alguien esté pagando para que alguien tire piedras y termine con muerte de personas, pero yo le pregunto a toda la ciudadanía, a ustedes no les parece muy raro una ciudad en la que toda la vida hemos tenido habitantes de Calle, esto no es nuevo y que es un problema grande y serio, y que esto haya sido un tema tan puntual de 15 días donde día a día en unos sitios los habitantes de calle estén atentando contra ciudadanos con rocas, ¿Qué hay detrás de eso y cuál es el sentido de esto y para que? Ya son las autoridades competentes las que tienen que investigar. » Dijo el alcalde de Medellín ante esta denuncia.

