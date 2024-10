«No sanan mientras no se encuentre la verdad»: dice la Ministra de Justicia en el acto de perdón realizado en El Carmen de Viboral

Hoy Gustavo Petro visitará El Carmen de Viboral para el acto de perdón por los actos de violencia que pasaron en 1996 en la vereda La Esperanza

Durante la visita del gabinete presidencial en El Carmen de Viboral en el acto de perdón por los hechos de violencia y crímenes ocurridos durante 19996 en la vereda La Esperanza, la ministra de justicia, Ángela Buitrago se refirió a estas décadas de impunidad y zozobra que han vivido los habitantes y víctimas del conflicto armado, por los crímenes que cometió el Estado y los paramilitares.

En medio de una entrevista, la ministra dijo: «Este evento es la forma de volver a decir que las victimas están en el centro. Yo creo que es importante decir que los hechos ocurridos no sanan, no sanan hasta que no se encuentre la verdad y hasta que no se encuentre la forma de decirle a las familias lo que pasa con sus hijos y nietos… creemos que la desaparición forzada es uno de los delitos más graves que hay, porque pierdes el rastro del ser querido, tienen una incertidumbre permanente y este acto es la forma de decir que están presentes… reconocemos los delitos que se perpetraron y reconocemos la violencia que ha vivido Colombia desde hace muchos años.»

En el municipio de El Carmen de Viboral, Ángela Buitrago, Ministra de Justicia, se refirió sobre el acto público que se lleva a cabo a sobre el caso "La Esperanza vs. Colombia".

Una deuda histórica que tiene el estado con estas familias que sufrieron y continúan viviendo en la incertidumbre por saber dónde están sus familiares. En 1996, se registraron 15 personas desaparecidas.

Este acto de perdón en el que va a estar presente el presidente Gustavo Petro como orden y cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó responsabilidades en los actos de violencia que fueron cometidos por la fuerza pública y los paramilitares.

