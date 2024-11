¡No se sueltan! Crece la tensión entre Petro y ´Fico´ por Tigo-Une e ISA, ¿quién tiene la razón?

La venta de acciones de Tigo-Une y el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA son el motivo de la discusión

El presidente Gustavo Petro y Federico Gutiérrez nuevamente están en disputa en redes sociales, en esta ocasión, por la venta de acciones de Tigo-Une. En X, el presidente le realizó tres cuestionamientos al mandatario antioqueño.

En el primero, le cuestionó si lo reconocía como su presidente de la República, en el segundo, le señaló que “Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín?”, haciendo alusión a la enajenación de Tigo-Une y el último, mencionó que está tratando de intervenir en los asuntos de ISA, además de mencionar un supuesto cargo de la hermana de Fico en dicha empresa.

«La intervención del alcalde en los asuntos de ISA ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?»

Le pregunto al alcalde de Medellín: 1. El alcalde Medellin reconoce al presidente de la República como su presidente? 2. Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? 3 La intervención del alcalde en los asuntos de ISA ¿no es un… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2024

Por su lado, Federico Gutiérrez no demoró en responder punto por punto al presidente.

“En un Estado Social de Derecho y en una democracia como la que defiendo cada día, el Presidente gobierna para todos y trabaja por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como Presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos. Es usted quien debe responder: ¿es el Presidente de todos los colombianos? ¿O solo de quienes le interesa fortalecer y proteger?

¡No divida más el país! “

A su vez, mencionó que durante el 2020 a 2023, UNE presentó pérdidas acumuladas de $2,4 billones. Además que, en el 2022, EPM registró un deterioro superior a $1 billón por la pérdida de valor de la participación en UNE.

Por último, se refirió sobre el supuesto cargo de su hermana en ISA, indicó que

“Lamento corregirlo, Presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés. Créame, que de existir, sería el primero en declararlo”.

Le respondo Presidente: 1.En un Estado Social de Derecho y en una democracia como la que defiendo cada día, el Presidente gobierna para todos y trabaja por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como Presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste… https://t.co/s7vKvCx7NI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 19, 2024

Entre lo mencionado, el Alcalde de Medellín volvió a cuestionar el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA. Por su lado, EPM a través de un comunicado pidió claridad a la junta directiva de ISA. Según el mandatario, cinco de los nueve miembros de la junta, votaron a favor del nombramiento y serían representantes del gobierno nacional.

