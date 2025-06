¡No son fuegos artificiales! Irán responde al ataque de Israel con decenas de misiles balísticos

En la madrugada de este viernes el Ejército israelí inició bombardeo, esto, según las directrices del primer ministro Benjamín Netanyahu, pues estaría relacionado con el programa nuclear de Irán y otros puntos militares.

Ante estos ataques, Irán lanzó docenas de misiles balísticos, lo que ocasionó que todo el territorio israelí esté bajo alerta “las explosiones que están escuchando son de intercepciones o proyectiles caídos”. Como medida de precaución, Israel decidió cerrar temporalmente sus embajadas en todo el mundo.

Pesé a que la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa israelíes, autoridades locales de emergencia informaron que había varios heridos en el área de Tel Aviv. Asimismo, informaron que las explosiones se escucharon en Jerusalén.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

To the proud people of Iran,

We are in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion.

The Islamic regime, which has oppressed you for almost 50 years threatens to destroy our country, the State of Israel. pic.twitter.com/F67bxcDitL

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025