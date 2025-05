“Nos mantendremos firmes»: Gobernador Andrés Julián sobre la negativa de la consulta popular

Luego de conocerse la decisión del senado de la república sobre la negativa mayoritaria a la propuesta de la consulta popular de Gustavo Petro, el mandatario de los antioqueños, Andrés Julián Rendón, se refirió expresando que las decisiones del senado deben respetarse.

“Aquí estamos firmes en la defensa de nuestras instituciones y esto incluye al Congreso de la República que ayer habló, le dijo no a la consulta popular del Gobierno, le dijo no en el pleno ejercicio de sus competencias y le dijo no como una voz muy potente que representa a los colombianos. No se nos olvide que ellos, Representantes y Senadores, tienen una legitimidad muy superior otorgada en el año 2022 por más de 22 millones de compatriotas”, expresó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón