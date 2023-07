Conozca la nueva representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza

En medio de una ceremonia se realizó la coronación de Catalina Duque, la nueva señorita Antioquia 2023.

Catalina Duque es la nueva representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza. En medio de una ceremonia se realizó la coronación.

“Me siento feliz y la verdad me sentí mucho mejor de lo que pensé que me iba a sentir, siento que estoy como en lo mío, en mi salsa, me la gocé, que eso para mí era lo más importante entonces me siento como completa”, manifestó Catalina Duque, señorita Antioquia.

Una joven de 23 años con una razón social enfocada en el cuidado del medio ambiente.

“Ante todo la mujer y la importancia que esta tiene de empoderamiento, también de los emprendimientos y me gusta mucho el cuidado del medio ambiente. Yo soy buza, entonces me gusta bucear, cuidar de los mares, prácticamente de todos los ecosistemas, entonces también el rol de la mujer dentro de esto puede impactar a gran nivel”, indicó Catalina Duque, señorita Antioquia.

El tradicional Concurso Nacional de Belleza se realizará en noviembre en Cartagena.

Entérese de más noticias de Cultura.

Le puede interesar: