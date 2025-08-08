Close Menu
    Nuevas Escuelas de Campo buscan fortalecer el agro en los corregimientos

    turbina-credito-antioquia-impulsa-crecimiento-agro2
    Cortesía: Gobernación de Antioquia

    “Aprender haciendo y enseñar demostrando”, este es lema de las Escuelas de Campo que promueven el agro

    En el marco del Programa Agropecuario Distrital 2024–2027, la Administración Municipal facilitará formación académica orientada a la calidad de taza de café, derivados lácteos y avicultura, entre otros temas, a través de 20 nuevas Escuelas de Campo.

    Dichas escuelas que están orientadas a los productores agropecuarios de los corregimientos van a estar en operación hasta septiembre.

    El proyecto es operado por la Universidad de Antioquia y se basa en la metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”, a partir de los saberes previos tradicionales y ancestrales, con una experiencia de aprendizaje teórico-práctica.

    “Estas escuelas se enfocan en la producción de café, los derivados lácteos, la avicultura, las buenas prácticas de empaque y etiquetado, el marketing agropecuario, así como el mantenimiento de equipos y de marquesinas”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

    Con esta estrategia, más de 500 productores rurales han sido beneficiados.

