Nueve hinchas de la Real Sociedad fueron agredidos en enfrentamientos con ultras de la Lazio

Un total de nueve hinchas de la Real Sociedad (España) resultaron heridos en la noche del miércoles 22 de enero por aficionados de ultras de la Lazio, quienes atacaron al grupo de aficionados en la capital italiana. La batalla campal entre aficionados tuvo lugar en un local del centro de Roma.

22.01.2025, Streetfight SS Lazio🇮🇹 vs Real Sociedad🇪🇸, Real Sociedad run away, click here for more: https://t.co/d5Ml3ex0FN pic.twitter.com/RlHAzZfJ24

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 22, 2025