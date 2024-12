¡Ojo! Así le pueden robar fácilmente su cuenta de WhatsApp, sus contactos, estafarlo y extorsionarlo

Que usted no caiga. Esta es la modalidad de hurto informático que está muy de moda

A través de WhatsApp, dueños de lo ajeno están tratando de hackear las cuentas personales de los usuarios. Esto lo realizan a través de este tipo de mensajes:

«!El soporte técnico de WhatsApp informa: su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que fue usted quienrealizó la operación, diga * SI * si su respuesta es negativa debe ser *NO *, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de WhatsApp se eliminará por suseguridad y la de otros usuarios. Paramas información contactenos»

En el mensaje se observa que incluso, tienen mala ortografía. WhatsApp NO envía mensajes para la recuperación de su cuenta, es decir, no solicita confirmar si usted realizó una operación. su cuenta SOLO se elimina si usted realiza la diligencia, terceros no pueden realizar esta operación.

Con este mensaje, si usted responde, corre el riesgo de que le envíen un mensaje de texto para hackear su cuenta, si usted lo comparte o solo responde, también hay vulneración a su información.

Recomendaciones

No responda el mensaje.

No comparta información a los números que le escriben con este fin.

Bloquéelo y repórtelo como spam.

WhatsApp NUNCA tiene números registrados que inicien en +57.