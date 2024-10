¡Ojo! El miércoles 24 de julio, en el municipio de Rionegro será el día sin carro y sin moto

En Rionegro se lleva a cabo la semana de la seguridad vial. Por ello, se dará el día sin carro y sin moto. En la jornada pedagógica, se busca fomentar el uso del transporte público y la bicicleta, de esta forma, aportar al cuidado del medio ambiente.

“Una invitación muy especial, el día miércoles a no sacar el vehículo, no sacar el carro, no sacar la motocicleta. Que sea un día sin carro pedagógico, sin ninguna sanción. Es un espacio netamente pedagógico para hacer el mejor uso posible de las vías” Andrés Aristizabal, secretario de Desarrollo Territorial de Rionegro