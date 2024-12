¡Ojo! Eventos, conciertos y actividades navideñas generan cierres viales este fin de semana en Medellín

Conozca las restricciones y planifique su movilidad esta semana

Medellín se alista para una semana llena de actividades deportivas y culturales, lo que afectará el tráfico en varias zonas clave de la ciudad. El Concierto Feid 2024 y otros eventos importantes de la temporada navideña provocarán cierres viales parciales y totales en diferentes áreas.

A continuación, se detallan las principales modificaciones viales, horarios y recomendaciones para los conductores y transeúntes.

Cierres viales por concierto de Feid

El esperado Concierto Feid 2024 en el estadio Atanasio Girardot tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre, lo que implicará cierres viales importantes en las calles 48 y 50 (avenida Colombia) y las carreras 70 a 74. El cierre total de la calzada oriental comenzará el 5 de diciembre a las 10:00 p.m. y finalizará el lunes 9 de diciembre a las 5:00 a.m. La calzada occidental será afectada entre las 11:30 p.m. y las 2:00 a.m. de los días del evento. Además, durante los días de montaje y desmontaje, no se llevará a cabo la ciclovía interna de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Cierres en San Antonio de Prado y el Centro

El sábado 7 de diciembre, el evento Parques Iluminados en el corregimiento de San Antonio de Prado generará cierres viales en la carrera 79, entre la calle 42 sur y la calle 41 sur, desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del domingo. Además, el Desfile de Mitos, Leyendas y Carnavales de Colombia se celebrará el domingo 8 de diciembre en el Centro de Medellín, con cierres viales desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. en las calles 52 (La Playa), 44 (Avenida San Juan) y la carrera 54 (Cúcuta). Ese mismo día, se llevará a cabo el evento La Noche en Vela en el Centro, con cierres programados entre 11:00 a.m. y 9:00 p.m. en la calle 47 (Bomboná).

Ajustes en las Ciclovías de los Domingos

A partir del 8 de diciembre, se realizarán ajustes en las ciclovías de los domingos y festivos para facilitar la conexión entre la avenida El Poblado y el circuito del río, así como la conexión entre el estadio Atanasio Girardot y el cerro El Volador. Los cierres se implementarán en la calle 31 entre la carrera 43A (avenida El Poblado) y la carrera 45. Además, habrá modificaciones en la ciclovía del río, específicamente entre la carrera 65 y la calle 48.

Recomendaciones de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Medellín recomienda a los ciudadanos estar atentos a las señales de tránsito y a los mensajes en los paneles de información ubicados en las principales vías. También sugieren consultar los canales oficiales @sttmed para conocer el estado en tiempo real de las vías afectadas y tomar rutas alternas si es necesario.

