Programa de Alimentación Escolar – PAE comenzó desde el inicio de clases en la ciudad, los estudiantes de las escuelas públicas ya cuentan con este beneficio

Hoy, en el Concejo de Medellín se expuso el tema de inseguridad alimentaria que reporta la ciudad, y los retos que debe afrontar la nueva administración. Se mencionó que, debido al incremento del IPC, el presupuesto del PAE aumentó 1.200 millones de pesos. También que hay 116 instituciones a las cuales, por temas de infraestructura, no se ha podido llegar con el programa.

En el análisis que se realizó se tocó el tema del PAE. Según la Secretaría de Inclusión Social, a corte de hoy se cuenta con 220 escolares que ya tienen el sistema de alimentación activo.

Sandra Milena Sánchez, secretaria de Inclusión Social de Medellín afirmó que “Hoy nuestros niños, niñas y adolescentes están recibiendo el PAE según el calendario escolar, no se han presentado novedades en la entrega en lo que llevamos de lo corrido esta semana.”

Además, explicó que el incremento del IPC y del Índice de Precios de los Alimentos afecta el presupuesto del PAE, pues está representando entre 1.200 a 1.300 millones de pesos.

Por otra parte, se informó que Manrique, Santa Cruz, San Cristóbal, Palmitas y el Popular, son los territorios que presentan mayor inseguridad alimentaria. Buscan combatir esto con los bonos alimenticios.

Comentó que a hoy se tienen más del 50% de bonos pendientes por entregar de vigencia 2023, en ese mismo año se priorizaron 6.468 cupos y para el 2024 tienen priorizados 6.108 que esperan empezar a entregar en mayo, porque primero deberán entregar los pendientes del año pasado.

También, se hizo una alerta por parte de la Secretaría de Inclusión, debido a que han recibido denuncias de personas que estarían cobrando por hacer trámites para poder obtener el bono alimentario. Se recuerda a los ciudadanos que por este bono no se cobra ningún dinero.

Carlos Gutiérrez Bustamante, concejal de Medellín, le expresó a los ciudadanos “que no se dejen engañar, tramitar el bono alimentario, tramitar paquetes alimenticios para los ciudadanos, no tienen ningún costo, es gratuito. Entonces insistimos a los ciudadanos en no pagar por estos trámites que son gratuitos para todos ellos”.