«Parchemos»: el programa que protege a los niños de Medellín mientras aprenden

El programa «Parchemos» llega a las comunas de Medellín para aprovechar el tiempo libre de los niños
Actividades como robótica, arte, astronomía, deportes alternativos y baile hacen parte del programa «Parchemos», una estrategia del programa Tejiendo Hogares y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que busca facilitar experiencias educativas y lúdicas en el tiempo libre de niñas, niños y adolescentes, entre los 6 y 17 años.
Estos programas tienen el objetivo de alejarlos de contextos de riesgo, generar entornos protectores y oportunidades para su desarrollo.
Gracias al Presupuesto Participativo, la estrategia se implementará en las comunas Santa Cruz y Aranjuez, así como el corregimiento Altavista, donde la comunidad eligió «Parchemos» como una acción clave para el bienestar y el cuidado de los niños.
La iniciativa espera impactar a más de 5.000 participantes en toda la ciudad, de los cuales 840 serán beneficiados con los recursos asignados a estas zonas.
La Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso con la creación de entornos protectores para la infancia y la adolescencia, tejiendo redes de protección y acercando oportunidades.
