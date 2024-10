Pareja de campesinos desapareció misteriosamente en Nariño, Antioquia

El pasado miércoles, fue reportada la desaparición de una pareja de campesinos en la vereda de Quiebra de San José, en el municipio de Nariño, Antioquia.

Las autoridades ingresaron a la vivienda de la pareja para investigar

Luz Estrella Carmona de 60 años de edad y su compañero sentimental de 40, desaparecieron en circunstancias aún por esclarecer.

Según información proporcionada por la alcaldesa de Nariño, Erika Cardona Pérez, la Policía local recibió una alerta sobre la desaparición de una mujer de aproximadamente. Los agentes de la estación del municipio respondieron de inmediato al llamado de los preocupados vecinos del área.

La alcaldesa reveló que los uniformados al llegar a la vereda, acompañados por un familiar cercano de la pareja, los oficiales ingresaron a la vivienda de los desaparecidos. Sorprendentemente, encontraron que la vivienda no mostraba signos de violencia: las cerraduras no habían sido forzadas, y las puertas no presentaban daños evidentes. Este hallazgo descartó inicialmente la posibilidad de un robo.

Sin embargo, a pocos metros de la vivienda, los investigadores descubrieron una escena aún más inquietante: una zona de incineración. Allí, entre las cenizas, se encontraron pequeños fragmentos óseos. La Policía Judicial se encargó de recolectar y embalar estos restos, con la esperanza de que un análisis de laboratorio pueda arrojar luz sobre su origen y su posible relación con la desaparición de la pareja.

Estos eventos han sumido a la comunidad en una profunda incertidumbre y preocupación.

Las autoridades continúan con la investigación.

