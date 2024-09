Paro taxistas en Colombia: el motivo es en rechazo al uso y no reglamentación de las plataformas de movilidad

Taxistas de Medellín expresan descontento por el uso de las plataformas digitales

Este jueves 12 de septiembre, en varias ciudades de Colombia, se llevó a cabo un paro de taxistas convocado por la Confederación de Taxis (Confetax). Esta vez, las protestas buscan manifestar un descontento del gremio con el manejo de las plataformas digitales, según los taxistas, perjudican su trabajo.

Según la Secretaría de Movilidad a corte de agosto, se registra un aumento del 53 % en la cifra de imposiciones en comparendos y un aumento del 48 % en inmovilizaciones por transporte ilegal. Además, en el Distrito, se inmovilizaron 1.226 vehículos, lo que representa un incremento del 48 % comparado con el mismo periodo del año anterior.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

En las horas de mañana, en Medellín no hubo concentración del gremio porque los líderes no acordaron esto, sin embargo, la Secretaría de Movilidad también informó que en la ciudad algunos taxistas podrían salir en horas de la tarde, pero aún no está confirmado.

Le puede interesar: