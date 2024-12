«Me pasa algo malo y parece que se vinieran todas juntas»: Alfredo Arias

La liga avanza rápido y Medellín tiene que comenzar a sumar para no alejarse del grupo de los ocho, el equipo dirigido por el entrenador uruguayo Alfredo Arias acumula tres partidos sin ganar en la Liga BetPlay.

«Tenemos momentos buenos y momentos malos, a todos nos pasa que en los momentos malos no actuamos tan bien, o sea, no somos tan racionales. A veces se dice que todo me pasa a mí, me pasa algo malo y parece que se vinieran todas juntas, pero es también porque uno se predispone a eso porque emocionalmente la emoción te puede más que la razón». Mencionó Alfredo Arias sobre el momento que vive el equipo.