Pedro Sánchez aún no puede asumir su cargo como ministro de Defensa

El brigadier general Pedro Sánchez, será el nuevo ministro de Defensa, tal como lo afirmó el presidente Petro en su más reciente discurso.

Su llegada a la cartera ha tenido varios comentarios, ya que para ser ministro, el general debe de presentar su retiro a las fuerzas militares, debido a que según las normas militares y en respeto a la línea de mando, el que llegue al Ministerio de Defensa no puede tener una antigüedad menor a la de sus subordinados, en esto están incluidos los de la cúpula militar que rondan entre las cuatro décadas de servicio.

El general no podrá asumir su cargo hasta cumplir el tiempo administrativo que por ley es para su retiro, el cual puede tardar hasta tres meses, así lo confirmó él en su más reciente rueda de prensa:

«A partir de hoy ocurre una novedad fiscal, yo ya paso al retiro. Pero en ese tiempo surten otros efectos prestacionales, y es que me organicen el expediente. Una vez ocurra, que me organicen el expediente, que puede ser en días, pero la norma le da un margen de hasta tres meses, podré asumir el cargo como ministro de Defensa y no asumir doble asignación.»