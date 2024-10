Persona que laboró en Zara fue hasta una de las tiendas para hacer reclamo sobre su trabajo

Circula un video en las redes sociales, sobre una persona que fue contratada por una temporal para laborar en la exclusiva marca de ropa llamada Zara.

Esta persona se dirigió hacia la tienda ubicada en el Centro comercial El Tesoro, para solicitarle al encargado que le hiciera valer sus derechos, ya que él manifestó que estuvo incapacitado debido a que no recibió implementos de seguridad mientras laboraba en el lugar.

Además, aseguró que fue contratado como dependiente (asesor), pero indica que no le pusieron a realizar las funciones requeridas en el cargo.

“Son unos groseros, unos conchudos, maltratan al trabajador (…) y dijeron que la temporal no quiso que a mí me pagaran, ya que usted no reportó o ellos dijeron que usted no se presentó”; dijo el reclamante.

Señaló que no recibió implementos de seguridad para realizar su trabajo.

Ante esto, se desconoce comunicado alguno de Zara o la temporal que contrató a la persona, explicando lo sucedido.

