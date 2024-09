La Personería de Medellín dio un balance en temas de turismo, indagaciones y comunidades indígenas

Según la personería de Medellín el 80% de personas en condición de mendicidad son menores de edad.

Los constantes desplazamientos de familias indígenas del Carmen de Atrato en Chocó, entre diciembre y marzo, han provocado que la mendicidad en la ciudad aumente.

Sonia Peña Rentería, líder del Grupo de Migrantes y de la Personería de Medellín, afirmó que han “identificado aproximadamente 100 personas pertenecientes a la comunidad indígena del Carmen de Atrato, en cabeza de mujeres y niños se ha evidenciado el ejercicio extra práctica de mendicidad”.

Por otro lado, el autocuidado es la principal recomendación para los turistas en Semana Santa según la Personería de Medellín.

Según Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo “Medellín, es una ciudad segura para hacer turismo, sin embargo, queremos que quienes nos visitan tengan también ese autocuidado, no reciban bebidas de personas desconocidas, no se suban a vehículos de personas que no conocen, absténganse de utilizar estas aplicaciones de citas, en la medida que está creando la Embajada de Estados Unidos”.

Además, la Personería de Medellín investiga el hallazgo de un contrato ejecutado en ley de garantías sin evidenciar soportes.

Desde el Área Vigilancia Administrativa, Jenifer Serna Montoya, explicó que “el día de ayer se abrió una indagación previa contra funcionarios de la Secretaría de Movilidad y del Metroplús, por las presuntas irregularidades encontradas en un convenio interadministrativo, que se suscribió con ellos para la intervención de la malla vial, las presuntas irregularidades encontradas fueron que el contrato se suscribió en plena vigencia de la ley de garantías”.

El contrato suscrito asciende a más de 15 mil millones de pesos.

