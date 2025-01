¿Por presión? Petro confirmó que no asistirá a la posesión de Maduro en Venezuela

El primer mandatario, Gustavo Petro, en su cuenta de X conformó la decisión de no asistir a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela

En su más reciente trino, el presidente Gustavo Petro confirmó que no irá a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. La opinión pública y política estaba esperando algún pronunciamiento por parte del primer mandatario sobre este evento que se realizará en Caracas.

Petro en su comentario, dijo que los principales motivos por los cuales no asistía a esta posesión, era porque se han vulnerado los derechos de personas y defensores de derechos humanos al detenerlos sin ninguna justificación, además agregó lo que muchos estaban esperando observar: «Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos.»

Petro anexó: «No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas.», este fue un mensaje de rechazo ante las elecciones presidenciales que, para la mayoría, fueron una violación al derecho y a la democracia del país vecino. Aunque el presidente Petro aún no ha mostrado su posición frente a la aprobación de Edmundo González, tal como lo han hecho varios presidentes latinoamericanos.

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro. La solicitud de Colombia no… https://t.co/adAA51R8VL — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2025

Pese a esta noticia, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, le confirmó a la revista Semana que sí estará presente en la posesión de Maduro, esto como decisión del gobierno para mantener las relaciones bilaterales con el vecino país.

Por otra parte, las reacciones de algunos ex mandatarios, como la de Juan Manuel Santos, quien pidió a Petro retirar el embajador colombiano en Venezuela: «El gobierno de Petro está en mora de hacer lo mismo como lo acaba de hacer Chile».

Le puede interesar: