Petro formaliza acercamiento con China en su visita oficial a Pekín, ¿qué se espera?

Petro inicia visita oficial a China en busca de fortalecer lazos e impulsar alianza comercial

El presidente Gustavo Petro aterrizó en Pekín para dar inicio a su visita oficial a la República Popular China, donde participa en el Foro Ministerial entre ese país y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Acompañado por una delegación de ocho ministros, el mandatario busca ampliar la cooperación bilateral, con especial interés en el sector de infraestructura, y oficializar la intención de Colombia de adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por el presidente Xi Jinping.

Aunque el Gobierno apuesta por una mayor integración con China, la iniciativa ha generado preocupaciones en gremios empresariales colombianos. La Andi y la Amcham han manifestado reparos sobre las posibles consecuencias económicas y estratégicas de este acercamiento, considerando el desequilibrio comercial actual: mientras Colombia importó US $14.700 millones desde China en 2024, solo exportó US $463,1 millones, dejando un amplio déficit comercial. La Franja y la Ruta, según sus críticos, podría agudizar esta disparidad si no se garantiza reciprocidad y beneficios concretos para el país.

Durante su primer día en China, Petro sostuvo reuniones con altos funcionarios y diplomáticos en Pekín, y asistió a una cena de trabajo organizada por la embajada colombiana.La visita se produce poco después de que asumiera la presidencia pro témpore de la Celac, y continuará con encuentros bilaterales para negociar nuevos acuerdos.

Actualmente, Colombia representa apenas el 4,7% del comercio chino con América Latina, frente a países como Brasil o México, que dominan la relación económica con el gigante asiático.

