«Los seres humanos son iguales»: Petro respondió al video en que, supuestamente, aparece él junto a una mujer trans en Panamá

El presidente, Gustavo Petro, ha roto su silencio frente a la controversia generada por un video viral en redes sociales. El material muestra a un hombre, de apariencia similar a Petro, paseando de la mano con una mujer en vestido azul, a quien algunos usuarios identificaron como una persona transgénero.

Petro utilizó su cuenta de X para expresarse: “Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera.

Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazados por el presidente. Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto, nadie que se considere así mismo humano, puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen Nazis. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano”, escribió el presidente.