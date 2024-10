Pico y placa en Medellín: continuará vigente en diciembre y enero

Sorpresa para algunos: Pico y Placa no se suspenderá en Medellín durante festividades

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha anunciado que el pico y placa, una medida restrictiva de circulación vehicular, continuará vigente durante el mes de diciembre y enero. Esta decisión busca mantener el control del tráfico en la ciudad, pero ha generado opiniones encontradas entre los ciudadanos.

A pesar de que algunos respaldan la continuidad de esta restricción como medida para controlar el flujo vehicular y mitigar la congestión durante la temporada decembrina, otros consideran que esta no es la opción más adecuada, argumentando que puede generar inconvenientes para aquellos que planean movilizarse en sus vehículos particulares durante las festividades.

En tanto, existe un grupo de personas que aún no han recibido la noticia o desconocen que esta medida no será suspendida, lo que podría llevarlos a enfrentar sanciones económicas o incluso la inmovilización de sus vehículos si no acatan el pico y placa.

El incumplimiento del pico y placa podría acarrear multas considerables que van desde los 580 mil pesos, dependiendo de la infracción, hasta la inmovilización del vehículo. Por ello, se insta a los conductores a informarse sobre las restricciones vigentes para evitar inconvenientes o sanciones indeseadas durante el periodo de fin de año.

