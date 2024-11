Padres de familia piden renuncia del rector de la I.E Federico Ozanam por esconder presuntos casos de abuso sexual y además mala administración

Piden la renuncia del rector del Federico Ozanam

Padres de familia cuestionan qué ha hecho el rector de la Institución Educativa Federico Ozanam y la Secretaría de Educación con los presuntos casos de abuso sexual e irrespeto a dos niños, que lleva la procuraduría desde el 2016.

Padres de familia piden que el rector renuncie o sea retirado de la institución.

“Lo único que nosotros queremos es que ese señor se vaya, que nos deje nuestra hermosa Institución Educativa”, afirmó Ibone Ramírez, madre de una estudiante de la institución.

El presunto caso de abuso sexual indigna a los padres. Jesús María Escobar, ex edil de la comuna 9 explicó que “es una persona educadora de este plantel que está presuntamente acusada de la violación a la moral de estudiantes. El rector es una persona que ha ocultado la verdad”.

Los padres también denuncian que hacen falta profesores para el plantel educativo, no hay cupos para los estudiantes, no se han realizado arreglos de infraestructura en las sedes y en general no hay una buena administración.

Además, Ibone Ramírez, dijo que el rector “cerró 7 plazas, desde septiembre les dijo a las secretarias que no abrieran cupos para nuestra comuna”.

La Secretaría de Educación de Medellín informo que el profesor presunto agresor está suspendido desde hace un año, y que buscan acuerdos con los padres de familia.

Le puede interesar: