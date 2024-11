¡Pilas! Ciudadano que fue víctima de ataque cibernético cuenta cómo ladrones sacaron plata de su tarjeta

Las cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, continúan siendo un blanco para los delincuentes cibernéticos, que aprovechan la ingenuidad de algunos ciudadanos, afectando sus recursos financieros.

Jorge fue una de las víctimas de delitos cibernéticos este 27 y 28 de julio. Él manifiesta que en menos de 20 minutos, recibió cuatro mensajes de texto de la entidad financiera, donde se informaba de cuatro compras diferentes; dos fueron rechazadas y otras superan el millón de pesos.

“El sábado en la noche a las 9:30 p.m., recibí una transacción de la tarjeta de crédito de una compra que no hice, por $ 2 millones de pesos, no tenía ese cupo entonces se rechazó . Hubo un segundo mensaje por una compra de un SOAT por $ 314.000 mil pesos ”, expresó Jorge Velásquez, víctima de delitos cibernéticos.

La víctima expresó qué, en dos transacciones sumaron más de $ 700.000 mil pesos de pérdidas en su tarjeta.

“El Banco me respondió, me dijo que, en 90 días me daban el veredicto de esas transacciones; si fue un fraude o si fue por medio de un familiar o amigo que me hizo esto”.