¡Pilas! El aeropuerto de Rionegro tendrá cierres nocturnos por mantenimiento de pista

El mantenimiento nocturno afectará vuelos en el José María Córdova

Desde la madrugada del martes 20 de mayo hasta el 1 de junio, el Aeropuerto José María Córdova operará con cierres temporales durante la noche y la madrugada, debido a trabajos de mantenimiento en su pista principal.

Estas restricciones fueron previamente autorizadas por la Aeronáutica Civil y buscan garantizar la seguridad de las operaciones aéreas mediante labores como repavimentación, sellado de fisuras, limpieza profunda y renovación de la señalización.

Los horarios de cierre varían ligeramente. Del 20 al 24 de mayo se cerrará entre las 12:30 a.m. y las 5:30 a.m., mientras que el sábado 24 el cierre adicional irá desde las 10:30 p.m. hasta las 5:30 a.m. del día siguiente.

Posteriormente, del 26 al 31 de mayo continuarán los bloqueos entre las 12:30 y las 5:30 a.m., culminando con una clausura final desde las 10:00 p.m. del 31 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio.

La empresa operadora Airplan recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos y posibles reprogramaciones.

Aunque las operaciones se verán restringidas en los horarios mencionados, el aeropuerto permanecerá abierto las 24 horas para permitir la llegada temprana y el alojamiento de los pasajeros durante la noche.

