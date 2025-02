¡Pilas! Habrá cortes de agua programados esta semana en Medellín y Bello: vea los sectores afectados

Más de 90.000 usuarios se verán afectados por los cortes de agua en Medellín y Bello

Esta semana se llevarán a cabo interrupciones programadas en el servicio de acueducto en varios sectores de Medellín y Bello, debido a labores de modernización y limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable. Estas interrupciones afectarán a miles de usuarios en diferentes zonas del Valle de Aburrá, con horarios y áreas específicas detalladas a continuación.

Interrupción de acueducto en Bello:

En el municipio de Bello habrá 3 jornadas de suspensión de agua por 8 hasta 15 horas aproximadamente, según corresponda.

La primera interrupción de acueducto en Bello será por 8 horas aproximadamente, desde el martes 18 de febrero (9:00 p.m.) a miércoles 19 de febrero (5:00 a.m.), en los barrios Industrial 3, Jardines de La Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, La Navarra, La Ciudadela del Norte, Montañita Arriba.; entre las direcciones:

De avenida 40 a avenida 30 entre diagonal 49 A y diagonal 61.

De diagonal 50 a diagonal 52 entre avenida 30 y avenida 20.

De diagonal 52 a diagonal 58 A entre avenida 21 A y avenida 19.

De diagonal 52 a diagonal 54 entre avenida 15 A y avenida 13.

El segundo corte de agua será por 7 horas, aproximadamente, desde el miércoles 19 de febrero (9:00 p.m.) hasta el jueves 20 de febrero (4:00 a.m.) en los barrios Zamora, La Gabriela, Acevedo, entre los sectores:

De calle 20 D a calle 20 FF entre carrera 42 D y carrera 45.

De carrera 45 entre calle 22 D y calle 30 C

La tercera jornada de suspensión de agua será por 15 horas aproximadamente, desde el jueves 20 de febrero (2:00 p.m.) a viernes 21 de febrero (5:00 a.m.), y los barrios que se verán afectados son: Las Acacias, La Castellana, Miravalle, Laureles, Las Mercedes, Nueva Villa del Aburrá, Belén, El Nogal-Los Almendros, Santa Teresita, Simón Bolívar; entre las direcciones:

De calle 30 a calle 44 entre carrera 78 y carrera 81.

Interrupción de agua en Medellín:

Medellín tendrá 2 jornadas de interrupción de acueducto. La primera está programada para el miércoles 19 de febrero (9:00 p.m.) a jueves 20 de febrero (4:00 a.m.), afectando los barrios San Isidro, Palermo, La Rosa, Santa Cruz, Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Villa Niza, Moscú No. 1, Villa del Socorro; en los sectores:

Sectores afectados:

De calle 92 a calle 93 F entre carrera 55 y carrera 55 A.

De calle 93 F a calle 98 entre carrera 52 y carrera 52 A.

De calle 97 A a calle 102 entre carrera 50 y carrera 52.

De calle 102 a calle 105 AA entre carrera 48 y carrera 52.

De calle 105 AA a calle 109 entre carrera 50 y carrera 52.

De calle 109 a calle 120 entre carrera 50 B y carrera 52.

De calle 120 a calle 126 entre carrera 50 BB y carrera 54.

La segunda jornada de interrupción de agua potable en Medellín, está programada para el jueves 20 de febrero (9:00 p.m.) a viernes 21 de febrero (4:00 a.m.):

Sectores afectados:

De carrera 82 G a carrera 85 entre calle 106 C y calle 97.

De calle 97 a calle 84 entre carrera 83 A y carrera 90.

Barrios afectados:

Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2, Picachito.

Para más detalles o dudas, los usuarios pueden comunicarse con EPM al (604) 44 44 115.

También puede leer: