¡Pilas! Ya no van a quitar el agua a más de 12 mil usuarios en Bello

EPM ha anunciado el aplazamiento de los trabajos de lavado de tanques programados para este jueves 25 de enero, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., en los circuitos La Montaña y La Honda. Esta decisión evitará la interrupción del servicio de acueducto para los 12.042 usuarios pertenecientes a diversos barrios de la ciudad.

Los barrios afectados por esta medida, que originalmente incluía una suspensión temporal del suministro de agua, son Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, La Avanzada, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente y La Honda.

EPM expresó su agradecimiento a la comunidad por su comprensión ante esta modificación en el cronograma de mantenimiento, asegurando que la decisión se tomó con el objetivo de minimizar el impacto en los residentes y garantizar el acceso continuo al vital servicio de agua potable.

La empresa ha destacado que cualquier información adicional o consulta relacionada con esta situación puede realizarse a través de la Línea de Atención al Cliente, marcando el número (604) 44 44 115.

