¡Pillada! Congresista fue ponchada vapeando en el recinto

En medio del debate sobre la Reforma a la Salud en la Cámara de Representantes, la congresista Catherine Juvinao fue captada por el video en vivo vapeando en el recinto en medio del debate y antes de su intervención en la plenaria.

El hecho desató miles de comentarios, cuestionando que este no es un espacio para este tipo de acciones, está en un recinto cerrado y entre el debate que promueve la salud pública y la prevención de enfermedades en Colombia.

La congresista a través de su cuenta oficial de X se disculpó por los hechos:

Me disculpo con la ciudadanía por lo que pasó ayer en plenaria, no me sumaré al mal ejemplo que por estos días embriaga el discurso público y no se repetirá. Tengan la certeza de que hoy seguiré dando la batalla desde la Cámara con los argumentos y la rigurosidad de siempre.

— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 18, 2024