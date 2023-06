Pobrecito, suplicaba: un perrito se aferró a la pierna de una mujer para que lo adoptaran

Existen perritos callejeros que intentan en lo posible encontrar un hogar y comida. También, hay entidades encargadas de tenerlos mientras estos estos animales logran ser adoptados por una familia; pero muchas veces no es posible ya que no siempre son del agrado de las personas, y ahí es cuando los animales se quedan por años en un refugio hasta volverse viejitos. Muchas veces, los perros alcanzan a entender cuando no son ellos los seleccionados y no son de agrado por su aspecto.

Así mismo ocurrió con un perrito en Brasil que se volvió viral en la plataforma de TikTok en el perfil de @meuspets445, debido a que no quería quedarse solito más tiempo, no quería seguir siendo un espectador; por lo que se aferró con todas sus fuerzas a la pierna de una mujer con el objetivo de ser adoptado.

El perrito estaba desesperado, no quería ser más un espectador.

Según el medio de información Só Noticia Boa, el perrito se llama “Firulais” y es un pastor alemán, una de las razas más inteligentes y apegadas a los seres humanos. Aunque la mujer estaba observando a otros perritos, este no fue adoptado y lo devolvió a su jaula.

Periodista: Sandra Segovia Marín

