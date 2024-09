¡Polémica contra Petro! El sombrero de Carlos Pizarro fue declarado Patrimonio de la Nación, ¿qué hay detrás?

La polémica por un asunto que tenga que ver con el presidente Gustavo Petro, se tomó, una vez más, la opinión pública. En esta ocasión, todo parte del acto de develación del sombrero de Carlos Pizarro, quien fue cofundador y uno de los principales comandantes del M-19.

Dicho sombrero fue usado por el mismo Pizarro en la firma del Acuerdo de Paz entre el M-19, y el Gobierno Nacional, y actualmente fue reconocido por el mandatario de la República como Patrimonio Cultural de la Nación, hecho causó gran disgusto e indignación en algunos sectores.

Políticos, expertos y demás, han expresado sus posturas respecto al tema, que incluso, por su alto grado de importancia, se convirtió en una de las últimas tendencias en redes sociales.

Estas son algunas de las respuestas a la distinción del sombrero de Carlos Pizarro por parte del presidente Gustavo Petro:

El sombrero de Carlos Pizarro no es patrimonio de Colombia. No merece homenaje alguno. ¿Por qué le ha dado al Gobierno Petro por exaltar a criminales?. Millones de colombianos no estamos de acuerdo, Pizarro no nos representa. No queremos jamás ser como él, ni que nuestros hijos y… pic.twitter.com/vefDYjamaF

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 18, 2024