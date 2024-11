¡Ponga cuidado! El 65% de quemados que ingresan al Hospital San Vicente Fundación sufren quemaduras por líquidos calientes

En este mes de noviembre no hubo casos por quemaduras de pólvora en el hospital San Vicente Fundación

En lo que va corrido del año se han presentado 1200 casos de personas quemadas por diferentes tipos; quemaduras por líquidos calientes, por fricción, por llama, eléctricas y por pólvora. Las quemaduras por líquidos calientes son las principales en la lista de quemados del hospital.

En diciembre aumentan los casos por quemaduras por la manipulación de líquidos como aceites calientes, sancochos hirviendo, pólvora, manipulación de extensiones navideñas, entre otros.

El 65% de las personas que sufren quemaduras requieren atención médica. La indebida manipulación de líquidos calientes como agua y aceite hirviendo provocan lesiones graves y a veces requieren de más tiempo para su recuperación.

Desde la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación, comparten tips para manipular quemaduras de forma adecuada.

¿Cómo prevenir una quemadura?

• No dejar que los niños jueguen con fósforos, encendedores, sustancias químicas o herramientas de trabajo.

• Alejar a los niños de la cocina y zona de planchar.

• Tapar los recipientes que contengan líquidos calientes y evitar que objetos pesados estén ubicados en lugares altos.

• Los mangos de sartenes y cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina.

• Probar la temperatura de los alimentos antes de darles de comer a los más pequeños.

• Controlar la temperatura del agua para el baño de sus hijos pequeños y no dejarlos solos durante este tiempo.

• Tapar enchufes y evitar cables o tomas de corriente al alcance de los niños.

• No dejar fuegos o velas encendidas si va estar ausente de su casa.

• No manipular ni permitir a sus hijos utilizar pólvora.

• No hacer candeladas ni manipular elementos calientes.

¿Qué hacer si sufre una quemadura?

• Retire inmediatamente el objeto o fuente de calor que está causando la quemadura.

• Enfríe la zona quemada con agua a temperatura ambiente por 10 a 15 minutos.

• Retire objetos extraños y prendas siempre y cuando no estén adheridos o incrustados.

• No rompa las ampollas si se forman (ya que estas actúan como una barrera protectora).

• Utilice sulfadiazina de plata (si cuenta con ella) y cubra con gasas limpias.

• Asista a un servicio de urgencias.

