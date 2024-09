“Por la igualdad de las mujeres”: en Antioquia se firmó la alianza con cinco municipios

Se firmó en Antioquia la alianza por la igualdad de las mujeres. La Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Bello, Barbosa, Girardota, Copacabana y Don Matías se sumaron a esta estrategia.

En Bello se firmó la alianza por la igualdad de las mujeres con la que se busca cerrar las brechas de género existentes en temas relacionados con la economía, la educación y la seguridad.

Cinco municipios del Norte firmaron hoy una alianza que será el inicio de la igualdad para las mujeres y de la prevención y la atención oportuna de las víctimas de violencias basadas en género.

La firma se realizó en el municipio de Bello, donde hasta la fecha, 350 mujeres han sido víctimas de violencia, las cuales, han denunciado en la línea 123 Mujer Antioquia.

Para los colectivos de mujeres esta alianza es una reivindicación por sus derechos.

Además, Catalina Saavedra, directora del Colectivo Mujeres Copacabana, afirmó que “hoy las mujeres no nos quedamos calladas, hoy las mujeres hemos tenido la valentía, primero, de reconocer y de no normalizar ciertos actos que en la historia nos dijeron que no eran violencia”.