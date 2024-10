Por la visita del presidente Gustavo Petro a El Carmen de Viboral habrá algunas restricciones ¿Sabe cuáles son?

Se espera que sobre las 11 de la mañana el presidente Gustavo Petro esté en el municipio para el acto público de reconocimiento

Debido a la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de El Carmen de Viboral, Oriente Antioqueño, este martes 8 de octubre, desde la administración municipal se tomaron algunas medidas restrictivas y de seguridad que regirán durante la visita del mandatario nacional al municipio. Algunas de ellas son Ley seca, restricción en parqueo de vehículos, cierres viales, entre otras.

La visita del mandatario será desde las 11 de la mañana al Centro de Convenciones Municipal, sin embargo, el municipio determinó medidas que empezaron a regir desde las 6 de la mañana, las cuales son:

Restricciones por la visita del presidente Gustavo Petro a El Carmen de Viboral

Ley seca en todo el municipio de El Carmen de Viboral desde las 6 a.m. y hasta las 3 p.m.,

Prohibición de estacionamiento de bicicletas, motos y carros de 6 a.m. hasta las 3 p.m. sobre las calles 35 sentido oriente – occidente entre las carreras 33A y 27, Carrera 30 entre calles 30 y 37, carrera 31 entre calle 37 sector El Pórtico y en la carrera 29 entre calle 38 y 41.

Además de estas medidas, habrá también cierres viales por lo que se recomienda tomar vías alternas, estos serán en un perímetro de una cuadra alrededor del Centro de Convenciones entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde.

Otra de las medidas es la prohibición del uso, transporte o suministro de pólvora, así mismo el transporte de material de construcción, escombros, mudanzas, combustible o cilindros de gas sobre el casco urbano y en un radio de 2 kilómetros a la redonda de donde se desarrollará el evento y lugares que visite el presidente.

Otras de las restricciones es la prohibición del parrillero hombre o mujer en toda la jurisdicción de El Carmen de Viboral entre las 6 a.m. y las 3 p.m. Por otra parte, no se podrán usar drones en un radio de 2 kilómetros a la redonda del Centro de Convenciones Municipal. Y por último no se permitirá el ejercicio comercial de vendedores ambulantes y estacionarios en un radio de 1 kilómetro a la redonda del Centro de Convenciones Municipal.

Debido a la visita del presidente Gustavo Petro, el municipio desde las 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde del martes 8 de octubre, se declaró en alerta amarilla para la seguridad del mandatario, su equipo de trabajo y asistentes al acto público de reconocimiento.

