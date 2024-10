«Por no habernos arrodillado ante ellos»: Daniel Quintero se pronunció frente al fallo de la Procuraduría en su contra

¿El fallo contra Daniel Quintero es un ajuste de cuentas?

Luego del fallo en contra de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría General de la Nación en su juicio disciplinario por participación en política mientras era alcalde de Medellín, el exmandatario se pronunció a través de su cuenta en X.

En la publicación mostró su inconformidad con la decisión de la procuradora Margarita Cabello y dice que “este es un fallo corrupto por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país”.

En el video volvió a comparar su situación con la que vivió el actual presidente Gustavo Petro cuando lo inhabilitaron por 15 años, “trataron de evitar que pudiera participar en las elecciones presidenciales y obligó a que la CIDH le tuviera que recordar a Colombia que la Procuraduría que es un cargo administrativo y no penal, elegido por político y no por jueces, no puede sacar del camino a un rival político”, afirmó Quintero.

Además, dijo que como la entidad no pudo encontrar ningún acto de corrupción en su contra, terminó justificando su inhabilidad en “un trino”. Repitió que los argumentos del ente acusador fueron refutados por su defensa con pruebas sólidas y sin embargo, fue castigado.

Para el exalcalde de Medellín, su único pecado fue enfrentarse a las grandes fuerzas de Antioquia por la demanda de Hidroituango, por no aliarse a los carteles corruptos y por “no habernos arrodillado ante ellos, por no haberles entregado a EPM cuando fueron a mi casa los del GEA a pedirme que les entregara a Empresas Públicas de Medellín”, señaló Quintero.

Defiende que en su Alcaldía tuvo en contra a estos grandes poderes económicos y políticos y destacó que aún así dio resultados en materia de empleo, educación y atención a la niñez.

Por último, expresó que seguirá defendiéndose y peleando por su inocencia.

El fallo de la Procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana. pic.twitter.com/iDJT41S08J — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 3, 2024

