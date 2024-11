Por operativos de desalojo, habitantes de Santa Elena protestan

Habitantes de Santa Elena protestan por operativos de desalojo de viviendas realizados ayer 23 de enero cerca al Cerro Pan de azúcar.

Afectados mencionan que la policía tumbó sus viviendas e informó que se realizarían más operativos.

Afectados afirman que los hechos se registraron luego que fueran retirados los indígenas del Cerro Pan de Azúcar en la zona que pertenece a Santa Elena.

Según Vanessa Zamudio Afectada “con mucho esfuerzo hice un préstamo de casi 45 millones que me toca pagar mensual y que viene en esa gente a tumbar la casa y no es justo porque estamos negando a los derechos de mis niños mis derechos un policía vino y el mismo tumbo un muro”.

La comunidad realizó un plantón en el sitio para protestar por los hechos.

Vanessa Zamudio comento “yo siento como si eso fueran amenazas porque no tienen que jugar con los sentimientos de uno, que lleguen y tumben, pero porque tienen que estar diciendo van a tumbar, van a tumbar, no es justo y ya estamos acá en estos momentos y no vamos a dejar pasar a nadie absolutamente a nadie ni contra el territorial ni nada, porque no vamos a permitir de que nos vulneren nuestros derechos”.

Los habitantes del sector recolectaron material de construcción para recuperar la vivienda de la familia afectada.

