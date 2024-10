¿Por qué hay tantos chiveros en Bello?

Según los usuarios, “los chiveros no se niegan a prestar el servicio mientras que los taxistas escogen carrera”

En las estaciones del metro Niquía y Madera, ya es común ver las filas de buses alimentadores y acopios de taxis. Sin embargo, en algún punto del mismo sector aparece una fila de vehículos «viejos» que, sin conocer el contexto de por qué están allí, parece una escena de los años 90.

El mítico Renault 9 y el Mazda 323 predominan entre estas largas filas de vehículos que están esperando carrera. Sí, son chiveros, y la gente en Bello los usa con frecuencia. Pero, ¿a qué se debe esto?

Gran parte de la culpa recae en los taxis. Según varios usuarios que prefirieron no dar sus nombres, el servicio de taxi en estos lugares es un dolor de cabeza. La mayoría de las personas salen de la estación Madera y buscan transporte a barrios como La Gabriela, París, Santander, Picacho, Zamora y Los Populares. Según los ciudadanos, los taxistas se niegan a ir a estos lugares, pero los chiveros no: «Yo por allá no voy», «Madre, por allá no me da», dicen los taxistas. El problema no es el precio de la carrera, sino la disposición del prestador del servicio. El distrito de Bello pelea de frente contra el transporte informal, pero esto es una bola de nieve que el mismo gremio de taxis hace crecer.

«En la mesa de transporte público se gestiona para que las empresas habilitadas mejoren las condiciones del servicio en cuanto a frecuencias, cobertura y calidad, para que los ciudadanos no acudan al transporte informal», afirma Juan Felipe Palacios Villegas, Director Técnico de Control Vial.

Controles sí hay, pero el servicio informal se ha convertido en la alternativa número uno de los bellanitas, y eso es difícil de controlar.

«La secretaría realiza constantes operativos de control al transporte informal, especialmente en los sitios donde se ha detectado la problemática, como son las estaciones Madera y Niquía del metro, los alrededores de los centros comerciales, la plaza de mercado y puntos de partida hacia diferentes barrios. En lo que va del año 2024 hemos impuesto 310 comparendos por la infracción D12, que corresponde a usar el vehículo para un servicio diferente al autorizado», menciona Juan Felipe Palacios Villegas.

El transporte informal no solo involucra a las plataformas digitales. Los chiveros no manejan aplicación, pero con tecnología obsoleta, al igual que sus vehículos, logran tener un público que prefiere contar con ellos porque «no le dicen que no a un viaje».

Le puede interesar: