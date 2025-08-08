¡Prepárese! Estos son los cierres viales por la Feria de las Flores del 8 al 10 de agosto

Eventos clave y restricciones de movilidad en Medellín: evite contratiempos y disfrute las fiestas de feria con responsabilidad

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, dispuso una serie de restricciones en la circulación vehicular por medio de cierres viales con el fin de salvaguardar el flujo seguro de festividades emblemáticas durante el cierre de la Feria de las Flores. Se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos cuidadosamente, aprovechar el transporte público y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Sábado 9 de agosto

Noche Silletera en Santa Elena

Desde la Secretaría de Movilidad se adelantan controles viales en la calle 48 con carrera 6A.

Calle 46 con carrera 1C, en la vía Medellín – Santa Elena – Glorieta de Sajonia y el sector del estadero El Pingüino.

En la vía a Pantanillo, en la carrera 34 Este con calle 1.

Carrera 40 Este, vía vereda Mazo y cruces de vías terciarias.

El ingreso vehicular al corregimiento será permitido hasta completar aforo, incluso después de la 1:00 p. m.

Desfile Tributo a Héroes de la Patria

De 11:00 a. m. a 2:00 p. m. habrá cierres viales en un recorrido que inicia en la calle Colombia con la carrera 76 y continúa por la carrera 57 hacia el sur, avenida 33, Industriales, y Las Vegas, hasta glorieta de La Aguacatala,

Avenida Regional en sentido norte hasta San Juan en sentido oriente, luego por la glorieta de La Alpujarra, avenida de los Industriales, el Palacio de Exposiciones y termina en la avenida 33 – Palmas, cerca del restaurante La Chula.

Desfile de Chivas y Flores

Se realizará entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., pero hay cierres desde el viernes 8 a las 10:00 p. m. hasta el sábado 9 a las 9:00 p. m. El recorrido inicia sobre la avenida Regional en el Puente de Guayaquil, continúa hacia el norte por la misma vía hasta San Juan, luego gira hacia oriente hasta la carrera 57, y sigue por la avenida del Ferrocarril hasta el Palacio de Exposiciones.

Domingo 10 de agosto

Desfile de Silleteros

La gran clausura de la Feria tendrá cierres parciales entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., con bloqueos que inician el viernes 8 a las 9:00 p. m. y se extienden hasta el domingo 10 a las 10:00 p. m.; abarcarán la carrera 61, calle 44 y carrera 57.

El recorrido comienza en la avenida Regional, a la altura del Puente Monumental de Guayaquil, avanza hacia el norte hasta San Juan, toma oriente hasta la carrera 57 y sigue por la avenida del Ferrocarril hasta Plaza Mayor.

Recomendaciones

Consejos esenciales para moverse sin contratiempos

Optar por transporte público: metro, buses y rutas eléctricas son aliados clave para evitar congestiones.

Planear con antelación sus trayectos y consulta canales oficiales por posibles cambios de última hora.

Acatar las instrucciones de los agentes de tránsito: su misión es garantizar su seguridad en medio de la fiesta.

Medellín celebra su identidad en cada calle y esquina. Muévase en la ciudad con cuidado y orgullo.

También puede leer: